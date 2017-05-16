Смертник ИГИЛ атаковал бывших соратников на востоке провинции Дамаск

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Дамаск, 16 мая. Боевики «Исламского государства»* атаковали конкурирующую террористическую группировку при помощи «шахид-мобиля».

Сирийские информационные агентства сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), потерявшие влияние на востоке Дамаска, решили напомнить о своем существовании бывшим союзникам. Отмечается, что автомобиль одного из бандформирований патрулировал лагерь беженцев Рукбан, когда его протаранил смертник игиловцев. Экипаж патруля погиб при взрыве.

Еще одно взрывное устройство сработало неподалеку, точное количество жертв пока не сообщается.

Ранее агентство URA.ru написало, что боевики ИГИЛ* разбили кувалдами древние статуи в Дура-Европос.

* Организация запрещена на территории РФ.