Медведев утвердил права и обязанности российских космонавтов
Москва, 16 мая. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил новое положение о правах российских космонавтов. Об этом во вторник сообщили представители кабинета министров.
Как указано в документе, космонавты смогут рассчитывать на предоставление бесплатной медпомощи, жилого помещения на период работы и доступа к информации о пилотируемых объектах. Кроме того, они могут вносить предложения по итогам подготовки к полетам.
В обязанности же российских космонавтов включены пропаганда достижений страны в сфере пилотируемых полетов, соблюдение кодекса этики и многое другое.
Напомним, ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал об обновлении отряда космонавтов.