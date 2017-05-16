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Россия
Медведев утвердил права и обязанности российских космонавтов

Медведев утвердил права и обязанности российских космонавтов

17:03  16 Мая 2017
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Медведев определил права и обязанности российских космонавтов

Москва, 16 мая. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил новое положение о правах российских космонавтов. Об этом во вторник сообщили представители кабинета министров.

Как указано в документе, космонавты смогут рассчитывать на предоставление бесплатной медпомощи, жилого помещения на период работы и доступа к информации о пилотируемых объектах. Кроме того, они могут вносить предложения по итогам подготовки к полетам.

В обязанности же российских космонавтов включены пропаганда достижений страны в сфере пилотируемых полетов, соблюдение кодекса этики и многое другое.

Напомним, ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал об обновлении отряда космонавтов.

Алексей Громов
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