ДНР ожидает увеличения числа туристов в курортных районах Азовского моря

В закладки

Скопировать

Донецк, 16 мая. В 2017 году Донецкая народная республика ожидает увеличения количества туристов в курортах Новоазовского района. Об этом заявил глава курортного поселка Седово Петр Святовец.

По его словам, минувшим летом в поселке Седово побывали более 105 тысяч человек.

«Это граждане ДНР, ЛНР, очень много представителей России, из Украины много отдыхающих приезжает. Что же касается обстрелов, они практически каждый день и люди уже привыкли к тому, что происходит стрельба», — сказал Святовец в комментарии «Лайф.ру».

В нынешнем сезоне глава курортного поселка ожидает увеличения туристического потока на 20–30%. Он также добавил, что подготовка к новому курортному сезону уже завершена, к настоящему моменту осталось только установить лежаки, кабинки и туалеты.

Ранее депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что создание туристического кластера на территории республик Донбасса поможет спасти от уничтожения объекты индустриального наследия, а также поправить экономическое положение Донецка и Луганска, передает URA.RU.