МИД РФ о новых санкциях: Интересна реакция Запада на наглое попрание Киевом международных норм

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. В МИД РФ отреагировали на продление санкций против России украинскими властями, запрет Киевом сервиса «Яндекс.Украина», «Mail.ru» и социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на другие ограничительные меры в отношении ряда физических и юридических лиц и отечественных антивирусных компьютерных фирм «Доктор Веб» и «Лаборатория Касперского».

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, наплевательское отношение Киева к своим обязательствам в сфере защиты прав и свобод человека, к любым международным нормам права и морали — обыденное явление. Так, киевский режим движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жестким ограничениям, семимильными шагами, опасаясь малейших признаков инакомыслия в стране.

В МИД отметили, что нынешние действия украинских властей не соответствуют принятым в Европе и мире принципам, пониманию основ гражданского общества. Очевидно, что на Украине трактуют универсальные цивилизационные ценности по-своему.

«Киев готов «закрыть» глаза и уши своим гражданам, лишь бы скрыть от них альтернативную, а не нарисованную украинскими пропагандистами реальную картину дел в стране и за рубежом», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД также подчеркнули, что все действия нынешних украинских властей объясняются стремлением оформить мифический «развод с Российской империей», то есть с собственной многовековой историей, как об этом ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко.

В ведомстве заключили, что теперь интересна реакция Запада на столь откровенное и наглое попрание Киевом общепринятых международных норм и обязательств.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по принципу взаимности в связи с новыми санкциями Украины.