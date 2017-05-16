Столицу ИГИЛ частично затопило после открытия дамбы

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Ракка, 16 мая. Террористы запрещенного в России ИГИЛ* сбросили воду с дамбы в реке Евфрат, что привело к частичному затоплению неофициальной столицы террористов — города Ракки. Об этом сообщает Raqqa Sl.

По предварительным данным, сброс воды произошел на гидроэлектростанции «Аль Баас». Из-за этого был разрушен мост Сбания. После сброса уровень воды в некоторых районах города поднялся на метр. На кадрах, которые публикуют местные издания, видно, что колеса автомобилей полностью покрыты водой.

Ранее «Сирийские демократические силы» подвели итог первого этапа наступления на Ракку. По данным СМИ, бойцам удалось освободить 13 деревень; более трех сотен боевиков были ликвидированы.

* Организация запрещена на территории РФ.