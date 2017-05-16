Открепительные удостоверения на выборах в РФ заменят марки

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Москва, 16 мая. Законопроекты, меняющие правила голосования на грядущих выборах, претерпят ряд изменений. Например, вместо открепительных удостоверений появятся специальные марки.

Как пояснил газете «Известия» глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, марку человек сможет получить только в том случае, если решит проголосовать не на своем участке менее чем за пять дней до выборов. Марку избирателю выдадут на его участке после подачи соответствующего заявления. Марка будет иметь отрывную часть, которая будет вклеиваться в список избирателей на том участке, на который избиратель придет в день выборов. При этом прийти на любой участок будет нельзя; их определит ЦИК.

Те, кто заранее решил, что будет голосовать не по месту регистрации, смогут подать соответствующее заявление через сайт госуслуг или в бумажном виде в местную избирательную комиссию, и тогда его просто внесут в список избирателей на другом участке.