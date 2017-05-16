ИГИЛ превратило сексуальное насилие в тактику ведения войны — ООН

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Нью-Йорк, 16 мая. Выступая на дебатах в Совбезе ООН, первый заместитель генсека организации Амина Мохаммед заявила, что террористы все чаще используют сексуальное насилие в отношении мирного населения.

Мохаммед отметила, что эту тактику перенимают экстремистские группировки в Сирии, Сомали, Ираке, Йемене, Мали и Нигерии. Таким образом преступники решают свои экономические, военные и идеологические задачи.

По словам заместителя генсека ООН, боевики «Исламского государства»* получают большие деньги за женщин и детей, которых продают в качестве секс-рабов. Специальный советник ООН по вопросам предотвращения геноцида Адам Динг добавил, что сексуальное насилие используется для подавления личности человека.

* Организация запрещена на территории РФ.