ВКС РФ получат на вооружение вертолет, способный развивать скорость в 500 км/ч

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Москва, 16 мая. Российским инженерам удалось «разогнать» перспективный многоцелевой вертолет Ка-62 до скорости, превышающей 500 километров в час, сообщил глава департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.

Летные испытания Ка-62, созданного на базе военного Ка-60 начнутся до конца 2017 года. По словам главы департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергея Емельянова, инженеры ведут работы по двум направлениям — по одноосной схеме и по соосной. По словам спикера ТАСС, по первой схеме вертолет удается разогнать до 450 километров в час. «А на соосной схеме КБ «Камов» отрабатывает машину со скоростью свыше 500 км/ч», — пояснил Емельянов. В текущем году планируется полноценный вылет перспективной разработки.​