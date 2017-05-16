Экс-супруга Джигурды Анисина рассказала, от кого забеременела в третий раз

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Москва, 16 мая. Бывшая жена Никиты Джигурды Марина Анисина призналась, что забеременела в третий раз от своего бывшего мужа.

В начале мая актер опубликовал видео, записанное во время отдыха с Анисиной, на котором заметно, что у фигуристки округлился живот. Пользователи соцсетей предположили, что бывшая жена Джигурды забеременела в третий раз. Однако некоторые сочли, что она просто поправилась.

Позже Анисина и Джигурда подтвердили, что ждут ребенка. На своей странице в Instagram Анисина опубликовала видео, на котором Джигурда держит аппарат для приготовления детской смеси.

Пара развелась 20 марта. Однако месяц назад выяснилось, что супруги воссоединились.