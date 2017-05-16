Водитель избил и подстрелил подростков-очевидцев ДТП в Петербурге

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Санкт-Петербург, 16 мая. Водитель в Петербурге ударил подростка и выстрелил из травматического оружия в его брата из-за показаний по ДТП, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ.​

Накануне днем в северной столице у станции метро «Удельная» мужчина предъявил претензии 15-летнему очевидцу ДТП, после чего ударил подростка кулаком, его 17-летнему брату выстрелил в ногу из травматического оружия, затем скрылся. Оба подростка были госпитализированы. Следователи СК по региону возбудили уголовное дело, злоумышленник, который был участником вышеназванного ДТП, разыскивается правоохранительными органами.​