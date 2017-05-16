Цискаридзе ответил словами Коко Шанель на попадание в базу «Миротворца»

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Москва, 16 мая. Известный российский артист балета Николай Цискаридзе попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Самого Цискаридзе эта новость никак не огорчила, поскольку данный факт его не беспокоит.

Цискаридзе прокомментировал данную ситуацию словами французского модельера Коко Шанель: «Мне все равно, что обо мне думают, я о вас не думаю вовсе».

«Я ничего не думаю и думать об этом не хочу. Мне не до этого. Мне абсолютно все равно, куда меня заносят. Есть здравый смысл. Очень смешно это», — отметил Цискаридзе в комментарии RT.

Ранее стало известно, что в список украинского сайта «Миротворец» пополнился именами известных граждан России. В базе «Миротворца» оказался певец Леонид Агутин, режиссер Егор Кончаловский и Михаил Боярский.