США и проамериканские курды хотят убрать Асада

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Москва, 16 мая. Эксперты-политологи считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен попытаться при содействии России наладить контакт с президентом Сирии Башаром Асадом.

Политологи уверены, что Анкаре и Дамаску необходимо объединить свои усилия против общего врага, курдских боевиков из боевого крыла YPG, которые идут на поводу у американских советников и не хотят видеть Асада президентом. Отряды YPG атакуют сирийские войска и грабят города, подконтрольные Дамаску, пишет «Свободная пресса».

Эксперты уверены, что проамериканские YPG делают это по команде из Вашингтона, главной целью которого является смещение действующего правительства Сирии. В данном случае Эрдогану следует четко понимать, что именно Асад сейчас является надеждой на стабилизацию обстановки в регионе, а значит и в Турции.