«Яндекс»: Санкции не повлияют на бизнес, пострадают только украинцы

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Москва, 16 мая. Санкции Украины против «Яндекса» не скажутся на бизнесе компании, однако от этого решения президента страны Петра Порошенко пострадают около 11 миллионов обычных пользователей, сообщили представители интернет-компании.

Санкции Киева запрещают провайдерам предоставлять на Украине услуги по доступу к ресурсам и сервисам «Яндекса». В компании обратили внимание, что бизнес компании очень большой, поэтому эти ограничения не окажут на него негативного влияния.

Однако в организации с сожалением заметили, что от этого решения пострадают обычные жители Украины.

«Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов», — констатировали представители «Яндекса».

Ранее российские соцсети высмеяли решение президента Украины расширить санкции в отношении 1228 физлиц и 468 юрлиц.