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Политика
Володина удивила реакция европарламентариев на поездку Аграмунта в Сирию

Володина удивила реакция европарламентариев на поездку Аграмунта в Сирию

16:30  16 Мая 2017
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Володина удивила реакция европарламентариев на поездку Аграмунта в Сирию

Москва, 16 мая. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин прокомментировал реакцию ряда европарламентариев на участие в визите в Сирийскую республику главы ПАСЕ Педро Аграмунта. По его словам, данная реакция ему не понятна.

Так, на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Юргом Шталем спикер Госдумы отметил, что Аграмунт и его коллеги «просто хотят разобраться и узнать истинную причину». В результате «их начинают шельмовать и вешать на них всевозможные обвинения», подчеркнул он.

Володин отметил, что в странах со сложившимися демократическими институтами подобного быть не должно.

Володина удивила реакция европарламентариев на поездку Аграмунта в Сирию

Напомним, ранее сообщалось, что спикер ГД пригласил коллег из парламента Швейцарии участвовать в визите делегации Госдумы в Арабскую республику.

#сирия #володин #пасе #швейцария #аграмунт
Тимур Румянцев
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