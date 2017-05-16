Продажи Nokia 3310 начались в России раньше времени

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Москва, 16 мая. Продажи новой Nokia 3310 стартовали до официальной презентации устройства. На сайте «Евросети» телефон продается по цене 4400 рублей.

В пресс-службе компании HMD Global пояснили, что устройство вывесили на сайт магазина раньше положенного срока. Официальный анонс Nokia 3310 был запланирован на вторник, 16 мая. В данный момент информация о новинке полностью исчезла с сайта.

Отметим, что в Британии новая модель Nokia появится 24 мая, в Германии 1 26 мая, в Бельгии — 5 июня. По словам российских представителей компании, Nokia 3310 поступит в продажу во второй половине 2017 года.

Оригинальная Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время существования модели было продано более 120 миллионов экземпляров по всему миру. Новая версия телефона была представлена в начале 2017 года на выставке MWC в Барселоне.