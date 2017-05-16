Раздражающий газ распылили в терминале аэропорта в Берлине
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Берлин, 16 мая. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ приняли решение временно закрыть один из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд. Об этом журналистам во вторник сообщили представители полиции Берлина.
Согласно предварительной информации, в терминале D был распылен некий раздражающий газ. В результате инцидента никто не пострадал.
Позднее терминал вновь был открыт для пассажиров.
Напомним, в начале мая стало известно о том, что в лондонском аэропорту Хитроу был задержан предполагаемый пособник террористов.
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