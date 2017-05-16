Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Раздражающий газ распылили в терминале аэропорта в Берлине

Раздражающий газ распылили в терминале аэропорта в Берлине

16:32  16 Мая 2017
123

Раздражающий газ распылили в терминале аэропорта в Берлине

Берлин, 16 мая. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ приняли решение временно закрыть один из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд. Об этом журналистам во вторник сообщили представители полиции Берлина.

Согласно предварительной информации, в терминале D был распылен некий раздражающий газ. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее терминал вновь был открыт для пассажиров.

Напомним, в начале мая стало известно о том, что в лондонском аэропорту Хитроу был задержан предполагаемый пособник террористов.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть