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Дамаск, 16 мая. Террористические группировки в районе Восточная Гута обвиняют друг друга в предательских нападениях.

На востоке Дамаска продолжается массовая междоусобица, в которой участвуют сразу несколько бандформирований террористов. Сирийские источники сообщают, что в населенных пунктах Аль-Ашари и Бейт Сава крупный отряд «Армии Ислама» с применением бронетехники атаковал позиции террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в России), однако нападение успехом не завершилось.

В окрестностях Хамурии «Армии Ислама» удалось захватить главный бастион одной из исламистских группировок. Проигравшая сторона, потеряв несколько десятков боевиков, обвинила бывших соратников в предательском использовании машин скорой помощи во время нападения. «Армия Ислама» отвергла это обвинение.