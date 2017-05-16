Руферы Петербурга пригласили туристов на крышу

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Санкт-Петербург, 16 мая. Руферы Петербурга рассказали, как можно пробраться на крыши города — одну из главных достопримечательностей Северной столицы.

Эксперты в вопросах лазанья по городским крышам обратили внимание, что перед новичками будет стоять несколько непростых задач. Во-первых, чаще всего вход на крышу с парадных лестниц закрыт — необходимо искать черный вход.

Во-вторых, даже на черной лестнице на двери, ведущей на чердак, может висеть замок.

В-третьих, хождение по крышам небезопасно, так как в любой момент можно сорваться: никакие загорождения, как правило, на них не предусмотрены.

В-четвертых, покрытие крыш звучно гремит под ногами, что может привести к проблемам с жильцами дома или даже с полицией.

Более подробно о плюсах и минусах хождения по крышам рассказал в своем видео путешественник Михаил Ронкаинен, которого сопровождал руфер Евгений, передает «Ридус».

20 марта в Дубае на башню Millennium Tower взобрались руферы из России.