Жильцов взорвавшегося дома в Волгограде на ночь заселят в гостиницу и школу

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Волгоград, 16 мая. Волгоградцы, в доме которых произошел взрыв газа, будут временно проживать в гостинице и актовом зале близлежащей школы. Комиссия решит, сколько жильцов нуждаются в новых квартирах.

Как стало известно ФАН, всего в доме 45 квартир, три из которых пустуют. Во 42 квартирах повреждены окна. Пока окна не застеклят, жители дома поселятся в местной гостинице (она готова принять 15 человек) и в актовом зале близлежащей школы (здесь разместятся 30 человек). Остальные разъедутся по родственникам.

Завтра начнет работу специальная комиссия, которая решит, сколько людей нуждаются в новых квартирах.