ВВС США убили десятки мирных жителей в Сирии и Ираке

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Дамаск, 16 мая. Иракские информационные агентства сообщают о новых авиаударах международной коалиции по мирным жителям.

Американские летчики уничтожили несколько автомобилей в сирийской провинции Ракка, на которых рабочие возвращались домой. В результате авиаудара погибли 22 женщины, ранения получили еще девять. В провинции Дейр эз-Зор самолеты США атаковали мирные кварталы одного из городов на границе с Ираком, было убито более 30 человек.

В пограничных районах около города Абу-Камаль авиация коалиции уничтожила около 30 мирных жителей. В иракском городе Ана в провинции Анбар, в которой идет освободительная операция против боевиков, под ракетно-бомбовыми ударами в своих домах погибли 5 человек, сообщает агентство URA.ru.