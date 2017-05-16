ДНР: идею о запрете соцсетей на Украине Порошенко подсказал «агент Кремля»

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Донецк, 16 мая. Запрет российских социальных сетей и поисковых систем на территории Украины, который введен распоряжением президента Петра Порошенко, не скажется на работе веб-ресурсов в Донецкой народной республике. Об этом заявил министр связи ДНР Виктор Яценко.

По его мнению, идею о запрете интернет-ресурсов «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте» и «1С» на Украине мог посоветовать Петру Порошенко только «агент Кремля».

«Мы просто сидим и думаем, какой агент Кремля поднес Порошенко бумагу на подпись с этим указом. Лишить страну 60% трафика в одночасье, оставить без работы более тысячи человек — вообще молодцы», — сказал Яценко в комментарии «Лайф.ру».

Ранее стало известно, что президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников», передает URA.RU.