Шкиряк назвал блокировку «Яндекса» и соцсетей победой в «информационной войне» с Россией

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Киев, 16 мая. Советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк расценил блокировку соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекса» как победу в «информационной войне». Об этом он написал в своем Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня одобрил решение СНБО о блокировке на территории Украины соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекса» на срок в три года. Блокировка введена в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.

«Я считаю это нашей общей победой в жестокой информационной войне с кремлевским агрессором!», — написал Шкиряк. Усилия, которые Украина якобы предприняла в этой «войне», Шкиряк назвал «титаническими».

Советник Авакова также подтвердил свое намерение очистить информационное пространство Украины от «влияния российско-террористической пропаганды».