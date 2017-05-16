Здесь стало опасно: Порошенко объявил об удалении своей страницы «ВКонтакте»

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Киев, 16 мая. Украинский президент Петр Порошенко пообещал удалить свою страницу в «ВКонтакте», пояснив, что был зарегистрирован в соцсети в целях «контрпропаганды».

Украина закрыла доступ к российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко, пообещав позднее, что также закроет личные страницы в соцсетях. «Гибридная война требует адекватного ответа на вызовы», — написал он.

По словам украинского президента, его команда использовала страницы в российских соцсетях, чтобы действовать против оппонентов в целях «контрпропаганды». Порошенко сослался на то, что в условиях кибератак оставаться в некоторых ресурсах становится небезопасным. Позднее спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил Киеву о принципе взаимности в вопросах ввода санкций.