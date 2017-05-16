Володин пригласил коллег из Швейцарии посетить Сирию вместе с российскими депутатами

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригласил коллег из парламента Швейцарии участвовать в визите делегации Госдумы в Сирийскую республику. Об этом спикер ГД сообщил на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Юргом Шталем.

Так, Володин напомнил о планах российских депутатов посетить САР по приглашению председателя Народного совета Сирии Хадии Аль-Аббас.

«В этой связи, если будет желание у вас, ваших коллег присоединиться, мы будем рады этому, потому что нам очень важно всем взять и включиться в этот процесс», — сказал спикер Госдумы.

Напомним, во вторник в Швейцарии стартовал шестой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.