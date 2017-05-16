Сирия: десятки боевиков ИГ пали под натиском САА в Хомсе

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Дамаск (Сирия), 16 мая. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики (САА) продолжают наступать на позиции боевиков из группировки «Исламское государство» в провинции Хомс.

Согласно предварительным данным, сирийская армия взяла под контроль ряд ключевых высот в 20 километрах от восточных окраин города Хомс. В результате были убиты десятки террористов.

Кроме того, отряды САА намерены захватить насосную станцию Т-3 под Пальмирой.

Ранее стало известно о том, что боевики «Исламского государства*» (запрещено в РФ) оказали ожесточенное сопротивление войскам САР в Хомсе.

* Организация запрещена на территории РФ.