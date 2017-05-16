Путин объяснил, зачем Россия проводит переоснащение войск

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Сочи, 16 мая. Российская Федерация проводит переснаряжение войск по причине потребности укрепления арктических территорий, а также западных границ. Об этом во вторник сообщил российский лидер Владимир Путин.

По словам главы Кремля, полученный боевой опыт военнослужащими в ходе операции в Сирии, необходимость укрепления арктических территорий и западных и юго-западных границ потребовали детального рассмотрения по вопросу о переснаряжении армии.

Путин напомнил, что в прошлом году установку государственного оборонного заказа удалось выполнить на 97%. Войска получили свыше 5,6 тыс. видов модернизированного вооружения, порядка 3 тыс. модернизированных видов военной и спецтехники, что помогло усовершенствовать парк современной техники в военных частях до 58%.

Он также отметил, что в нынешнем году данный показатель должен вырасти до отметки в 62%.