Медведев раскрыл планы правительства по налогу на бездетность

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Санкт-Петербург, 16 мая. Правительство России не намерено вводить налог на бездетность, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время своей рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Медведев прокомментировал инициативу Института демографии, миграции и регионального развития России ввести в стране налог на малодетность или бездетность.

«Никаких планов по введению такого налога не существует, — констатировал глава правительства, — так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться».

В апреле этого года член комиссии столичной городской думы по социальной политике и трудовым отношениям Николай Губенко заявил, что обеспеченных жителей Москвы необходимо обложить налогом на бездетность.