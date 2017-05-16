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Россия
Медведев раскрыл планы правительства по налогу на бездетность

Медведев раскрыл планы правительства по налогу на бездетность

15:50  16 Мая 2017
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Медведев раскрыл планы правительства по налогу на бездетность

Санкт-Петербург, 16 мая. Правительство России не намерено вводить налог на бездетность, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время своей рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Медведев прокомментировал инициативу Института демографии, миграции и регионального развития России ввести в стране налог на малодетность или бездетность.

«Никаких планов по введению такого налога не существует,  — констатировал глава правительства,  — так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться».

Медведев раскрыл планы правительства по налогу на бездетность

В апреле этого года член комиссии столичной городской думы по социальной политике и трудовым отношениям Николай Губенко заявил, что обеспеченных жителей Москвы необходимо обложить налогом на бездетность.

#медведев
Катерина Тимошенская
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