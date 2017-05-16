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Стала известна цена новой модели Chevrolet Niva

Стала известна цена новой модели Chevrolet Niva

15:42  16 Мая 2017
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Стала известна цена новой модели Chevrolet Niva

Самара, 16 мая. Российские дилеры GM-Avtovaz начнут продажи российского внедорожника Chevrolet Niva с новыми опциями уже в мае 2017 года, сообщил глава организации Ромуальд Рытвински на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушиным.

В середине весны концерн GM-Avtovaz начал производство автомобилей Chevrolet Niva с новыми опциями, которые обеспечивают более комфортные условия для водителя машины и пассажиров. Ряд комплектаций получил системы автоматического включения ближнего света, USB розетку для питания мобильных устройств, а также приборы с регулируемой подсветкой.

Стала известна цена новой модели Chevrolet Niva

Стоимость Chevrolet Niva в комплектации L составляет 588 тысяч рублей, LC — 630 тысяч рублей, LE+ — 732 тысячи рублей, LE — 674 тысячи рублей. 

#chevrolet niva
Дима Оленин
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