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Бойцы ВСУ в Донбассе привязали офицеров-алкоголиков к позорному столбу

Бойцы ВСУ в Донбассе привязали офицеров-алкоголиков к позорному столбу

15:38  16 Мая 2017
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Бойцы ВСУ в Донбассе привязали офицеров-алкоголиков к позорному столбу

Киев, 16 мая. Военнослужащие вооруженных сил Украины привязали скотчем к столбу офицеров-алкоголиков, чтобы остановить их затянувшийся запой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из украинских волонтеров, оказывающих помощь украинской армии в Донбассе, Юрий Мысягин.

По его данным, алкоголем злоупотребляли майор и капитан 54-й бригады вооруженных сил Украины.

«О каком офицерском мундире и чести идет речь, если «оно» бухало до потери пульса и напивалось в дупль?! Там у майора после продувки больше четырех промилле оказалось», – написал волонтер.

Бойцы ВСУ в Донбассе привязали офицеров-алкоголиков к позорному столбу

Стоит отметить, что на прошлой неделе сержант 24-й механизированной бригады ВСУ сдался в плен ополченцам Донбасса, так как больше не мог терпеть алкоголизма сослуживцев. По его словам, украинские силовики ведут обстрелы в состоянии алкогольного опьянения.

Алексей Громов
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