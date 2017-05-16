За месяц 16 брендов изменили цены на свои автомобили в России‍

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. Эксперты проанализировали ценники на российском авторынке и пришли к выводу, что производители изменили цены на целый ряд автомобилей в текущем месяце, среди них Cadillac, Skoda, Ford.

Люксовый бренд Cadillac поднял цену на свой внедорожник Escalade, на российском рынке он стал дороже на 2,6 – 3,6%, а вот седан Optima от KIA подорожал в пределах 1,1 – 1,7%. Эксперты также отметили, что с середины апреля до середины мая чехи Skoda изменили ценник на лифтбек Rapid в комплектациях Entry и Active, который стал дороже на 0,8 – 1,9%. При этом за комплектацию Ambition и Style автолюбители заплатят меньше на 1,0 – 1,4%.

Главной новостью эксперты назвали прекращение поставок на отечественный авторынок универсала Octavia Combi, теперь цена на эту модель выросла на 1,7%. Тем не менее, есть ряд автоконцернов, которые снизили цены, среди них — американский Ford, который реализует седан Mondeo на 2,3 – 3,3% дешевле. Также тенденция касается и китайцев из Geely, которые решили снизить цену на внедорожник Emgrand Х7 на 2,1 – 3,6%.