Mail.ru отмечает «драматический рост трафика» на Украине из-за санкций

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Киев, 16 мая. Компания Mail.ru Group сообщила о «драматическом росте трафика» на Украине после после запрета в стране самых популярных социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и почты Mail.Ru. Как говорится в заявлении пресс-службы компании, Mail.ru Group назвала данное решение властей Украины «политически мотивированным».

Как указали в компании, включения ресурсов в санкционный список в первую очередь ударит по самим украинцам. По статистике Mail.ru Group, на Украине «Одноклассники» и «ВКонтакте» являются самыми популярными социальными сетями. Так, около 25 миллионов человек пользуются ресурсами компании.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля о применении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц.