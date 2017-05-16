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Происшествия
ФАН публикует список пострадавших при взрыве газа в Волгограде

ФАН публикует список пострадавших при взрыве газа в Волгограде

15:29  16 Мая 2017
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ФАН публикует список пострадавших при взрыве газа в Волгограде

Волгоград, 16 мая. Федеральное агентство новостей публикует список госпитализированных в результате взрыва газа в доме в Волгограде.

Галина С. — 62 года (перелом голени открытый); 

Андрей М. — 36 лет (подозрение на перелом позвоночника); 

Вадим Б. — 52 года (подозрение на скопление крови в грудине);

Андрей М. — 24 года (в реанимации); 

Армен П. — 46 лет (сотрясение головного мозга); 

Владислав Л. — 24 года (инородное тело в плече);

Лидия К. — 83 года (доставлена из соседнего подъезда с гипертоническим кризом). 

Ранее стало известно, что виновники утечки газа в волгоградском доме до взрыва скрылись с места чрезвычайного происшествия. Сообщалось о трех погибших.

#взрыв #волгоград #дом
Дана Балан
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