ФАН публикует список пострадавших при взрыве газа в Волгограде

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Волгоград, 16 мая. Федеральное агентство новостей публикует список госпитализированных в результате взрыва газа в доме в Волгограде.

Галина С. — 62 года (перелом голени открытый);

Андрей М. — 36 лет (подозрение на перелом позвоночника);

Вадим Б. — 52 года (подозрение на скопление крови в грудине);

Андрей М. — 24 года (в реанимации);

Армен П. — 46 лет (сотрясение головного мозга);

Владислав Л. — 24 года (инородное тело в плече);

Лидия К. — 83 года (доставлена из соседнего подъезда с гипертоническим кризом).

Ранее стало известно, что виновники утечки газа в волгоградском доме до взрыва скрылись с места чрезвычайного происшествия. Сообщалось о трех погибших.