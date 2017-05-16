ФАН публикует список пострадавших при взрыве газа в Волгограде
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Волгоград, 16 мая. Федеральное агентство новостей публикует список госпитализированных в результате взрыва газа в доме в Волгограде.
Галина С. — 62 года (перелом голени открытый);
Андрей М. — 36 лет (подозрение на перелом позвоночника);
Вадим Б. — 52 года (подозрение на скопление крови в грудине);
Андрей М. — 24 года (в реанимации);
Армен П. — 46 лет (сотрясение головного мозга);
Владислав Л. — 24 года (инородное тело в плече);
Лидия К. — 83 года (доставлена из соседнего подъезда с гипертоническим кризом).
Ранее стало известно, что виновники утечки газа в волгоградском доме до взрыва скрылись с места чрезвычайного происшествия. Сообщалось о трех погибших.
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