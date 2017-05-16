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Происшествия
Уголовное дело возбуждено после взрыва в жилом доме Волгограда

Уголовное дело возбуждено после взрыва в жилом доме Волгограда

15:27  16 Мая 2017
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Уголовное дело возбуждено после взрыва в жилом доме Волгограда

Волгоград, 16 мая. В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома после взрыва бытового газа, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома. Дело относится к статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, допрашиваются очевидцы.

Уголовное дело возбуждено после взрыва в жилом доме Волгограда

Ранее стало известно, что часть квартир пострадавшего при взрыве дома будут расселять: они непригодны для жилья. Остальные жильцы, вероятнее всего, останутся в доме.

Алексей Громов
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