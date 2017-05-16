Смешать, но не взбалтывать: интернет-торговля вином взорвет рынок, водка Сети не нужна

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Министерство финансов РФ предлагает Совету Федерации легализовать торговлю алкогольными напитками через Интернет. Уже в этом году Минфин предлагает официально разрешить интернет-торговлю пивом и вином.

Как сообщил сегодня на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, до июля 2018 года будет разрешена онлайн-торговля только слабоалкогольными напитками, тем не менее после этого ситуация может измениться.

«Первоначально мы предполагаем, что это могли бы быть только вина с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения, а также пиво», — передает Lenta.ru слова чиновника.

Сазанов также добавил, что, согласно новым правилам, онлайн-магазины, желающие торговать алкоголем, должны будут подключиться к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Выдавать им лицензии будет Росалкогольрегулирование. Кроме того, данное ведомство будет отслеживать и контролировать интернет-торговлю алкогольными напитками. «Любые сайты, которые будут работать вне зоны ЕГАИС, сразу же будут блокироваться», — отметил Алексей Сазанов.

Напомним, что сейчас продажа алкоголя через Интернет запрещена постановлением правительства. Тем не менее фактически данный запрет не действует. Различные интернет-магазины имеют в своем распоряжении множество легальных уловок, позволяющих его обходить. К примеру, они могут официально не осуществлять продажу алкоголя, а предоставлять лишь услуги по его доставке из физических торговых точек. Еще в марте прошлого года тогдашний зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Виктор Звагельский отметил, что сейчас алкоголь в Сети можно приобрести «как прямо, так и посредством заключения притворных сделок».

«С экономической точки зрения это очень правильная мера. Это быстрый способ пополнения дефицита госбюджета. Пока на алкогольной продукции стоят акцизные марки, налог с акцизов будет самым простым и, наверное, самым прибыльным способом пополнения бюджета. Интернет — подходящий новый канал для сбыта алкогольной продукции. Данная инициатива Минфина способна будет привести к существенному расширению официального рынка продажи алкоголя, что, соответственно, приведет к росту доходов государства», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей экономист Антон Шабанов.

Отмена запрета на продажу алкоголя через Интернет уже давно назрела, считает независимый экономический эксперт.

«10 лет назад, когда этот запрет был введен в действие, была совсем другая эпоха. Тогда доступные большинству простых граждан технологии были несравнимы с теми, которые имеются сейчас. Если вы вспомните, тогда мы все ходили с очень простыми телефонами с монохромными экранами и были этому очень рады. Интернет был медленным, а отправка SMS считалась самым передовым способом общения. Сейчас многое изменилось, не только телефоны. В Интернете появились новые эффективные каналы распространения товаров и продукции, которых тогда просто не было. Государство не только должно искать, как ему лучше под эти каналы подстроиться, но также и как оно может использовать их для решения своих текущих финансовых проблем и задач», — заключает Шабанов.

Другой собеседник ФАН, руководитель центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов относится к проекту нового закона более сдержанно.

«Возможно, государству действительно удастся заработать на акцизах, но также существует серьезная возможность того, что снятие этого запрета приведет к торговле в Интернете не самой качественной продукцией. Кроме того, не стоит забывать о возможности уклонения от уплаты налогов или торговле неакцизной продукцией. Здесь может возникнуть много подводных камней», — приводит свою точку зрения он.

В любом случае, несмотря на то, что в России гораздо больше людей, предпочитающих крепкие алкогольные напитки, нежели любителей вина, по мнению Колташова, именно торговля вином в наибольшей мере выиграет от данной инициативы Минфина.

«Легко предвидеть, что любители вин для экономии будут покупать различные хорошие сорта через Интернет. Действительно, может быть очень выгодным заказать у хорошей интернет-компании бутылку-другую и быть уверенным, что тебя не обманут. Возможность получить более широкий выбор приведет к буму онлайн-торговли некрепкими алкогольными напитками», — поясняет эксперт.

Другое дело, что со временем — в 2018 году — Минфин планирует разрешить торговлю через Интернет также еще и крепкими спиртными напитками. Здесь, полагает экономист, ни особого бума, ни особой прибыли для государства ждать не стоит. Все потому, что в торговле крепкими алкогольными напитками на территории РФ ассортимент не так важен. Значит, даже онлайн-магазины с их более широким выбором несильно повлияют на ситуацию.