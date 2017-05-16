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Общество
Госдума перенесла второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве

Госдума перенесла второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве

15:35  16 Мая 2017
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Госдума перенесла второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве

Москва, 16 мая. Совет Думы решил перенести дату второго чтения законодательного проекта о реновации жилья в российской столице. Об этом сегодня сообщил первый вице-спикер Государственной думы России Иван Мельников. 

По его словам, решение было принято отложить до 5 июля этого года. Он также добавил, что 20 июня пройдут парламентские слушания.

Напомним, ранее таким же мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин, который считает, что до завершения поадресного опроса жителей Москвы и проведения парламентских слушаний по данному вопросу принимать основные решения рано и бессмысленно. 

Госдума перенесла второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажек в Москве

Ранее градоначальник Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не намерены взимать денежные средства с москвичей за реновацию. 

#москва #госдума #володин #жилье #реновация #мельников
Дана Балан
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