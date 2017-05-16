Верховная рада вспомнила о блокировке сайтов в судебном порядке

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Киев, 16 мая. Для блокирования доступа к интернет-сайтам Служба безопасности Украины должна сформировать доказательную базу. Так считает председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар.

«Должна быть доказательная база, где есть нарушения прав человека, где есть непосредственное провоцирование конфликта и пропаганда войны, и желательно, решение суда», — подчеркнула украинский депутат.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков раскритиковал действия главы Украины Петра Порошенко, который ввел санкции в отношении интернет-порталов «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Яндекс».