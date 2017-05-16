Омские хирурги провели уникальную операцию пациентке с непроходимостью пищевода

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В омском Клиническом медико-хирургическом центре провели операцию, аналогов которой в регионе нет. Эндохирургическим способом с помощью ультразвукового скальпеля был полностью удален пищевод с лимфоузлами и сформирован новый. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

В Клинический медико-хирургический центр обратилась 61-летняя пациентка с непроходимостью пищевода. Проблема с глотанием пищи, по ее словам, возникла неожиданно.

«Несколько месяцев назад ощутила, что трудно проглатывать пищу. К врачу пошла не сразу. Думала, может, пройдет. Но лучше не становилось, пришлось пойти к врачу. Сначала записалась к хирургу в поликлинику. Тот направил на рентген в Клинический медико-хирургический центр. Обследование показало, что у меня в пищеводе есть небольшое новообразование, липома, и нужно делать операцию. Так я попала к Илье Николаевичу», — вспоминает Антонида Васильевна.

По словам торакального хирурга КМХЦ, к.м.н., Ильи Зятькова, болезни пищевода встречаются довольно часто, и все они достаточно сложные. Многие из них проявляются одними и теми же симптомами — нарушением глотания, нарушением прохождения пищи и воды, чувство комка в горле. Поэтому пациенты достаточно долго обследуются, прежде чем попасть в руки хирурга.

Уникальность данной операции, подчеркнул Зятьков, заключается в том, что при такой патологии эндохирургическим способом, через небольшие проколы, был полностью удален весь пищевод вместе с лимфоузлами и сформирован новый.

«Если открытым способом, через большие разрезы, мы это делали и раньше, то сейчас, благодаря новым аппаратам, новым подходам и обучению, нам удалось сделать это эндохирургическим методом. Такие операции в Омске раньше никто не проводил», — сказал он.

Как пояснил Илья Зятьков, во время операции удалось убрать все измененные лимфоузлы, измененную клетчатку и при этом сделать хирургическое вмешательство менее травматичным. Благодаря использованию ультразвукового скальпеля (диссектора) кровопотеря вообще была минимальная — около 100 мл, тогда как в среднем при подобных операциях она достигает литра. Ультразвуковой диссектор оказывает минимальное повреждающее воздействие на ткани и позволяет пресекать сосуды до 7 мм без большой кровопотери.

На второй-третий день после операции пациентка уже смогла обходиться без анальгетиков, болевой синдром исчез. Тем не менее, выписывать Антониду Васильевну из больницы полка не спешат.

«Мы не торопимся выписывать больных после таких операций, потому что имеются различные риски осложнений. Хирургия пищевода – одна из самых сложных. Нужно следить за швами. По мировой статистике, до 60% операций сопровождается развитием различного рода осложнений. Осложнения бывают разные, не обязательно фатальные, но их нужно отследить, чтобы человек со спокойной душой мог уехать домой», — пояснил Зятьков.

По словам врача, в КМХЦ очень много пациентов из сельской местности. И если омичи в случае осложнения могут обратиться за медпомощью оперативно, в течение часа-двух, то сельчанам быстро добраться до клиники не всегда удается, поэтому время реабилитации обычно занимает не менее двух-трех недель.

Сейчас Антонида Васильевна чувствует себя хорошо. Если контрольное обследование не выявит никаких осложнений, к концу недели ее выпишут.

«Сегодня уже 15-й день после операции. Чувствую себя значительно лучше. Температуры нет, ем, правда, пока только мягкую и жидкую пищу. Я понимаю, что у меня теперь полжелудка, а не целый, так как пищевод сформировали из его тканей. Пока ничего тяжелее ложки поднимать нельзя, но надеюсь, что все будет хорошо. Я с самого начала настроилась на успех. И очень благодарна врачам», — сказала на прощание Антонида Васильевна.

Кстати, в минувшую пятницу в центре была выполнена вторая эндохирургическая операция на пищеводе. В перспективе в КМХЦ планируют поставить их на поток.