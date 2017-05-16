Москвичи ломают копья вокруг программы реновации

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Москва, 16 мая. Около 20 тысяч москвичей приняли участие в голосовании по программе реновации жилищного фонда. Более 16 тысяч голосов было отдано через портал «Активный гражданин», почти 4 тысячи — через МФЦ. Однако большинство юридически подкованных горожан предпочли проголосовать на собрании собственников — протокол голосования может стать юридически значимым документом.

Так, жильцы нескольких домов по Старослободскому переулку и улице Шумкина еще перед майскими праздниками провели предварительные собрания по поводу программы реновации. Большинство жителей домов высказались против переезда, поскольку опасаются получить неравноценное жилье. Дома расположены вблизи парка Сокольники, в шаговой доступности — школы, детский сад, магазины. Построенные в 1959-1960-х гг. дома имеют высокие потолки, железобетонные перекрытия и стены толщиной почти метр. Кроме того, квартиры в них весьма просторные. Кадастровая стоимость квадратного метра составляет около 220 тысяч рублей.

Жители дома опасаются, что их переселят в худшее жилье. Согласно программе реновации, переселить жильцов должны в дома в том же районе. Однако Сокольники — это не только парк; это тюрьма «Матросская тишина», туберкулезная и психиатрическая больницы и ТТК, напоминают жители.

«Люди, живущие рядом с парком, не хотят менять свои дома на монолиты рядом с тюрьмой!» — отметила местная жительница Анастасия в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, только на разности в стоимости квадратного метра владельцы квартир при переезде могут потерять до нескольких миллионов рублей.

Однако большинство москвичей приветствуют возможность переехать в новое комфортное жилье. В столице даже проходят митинги, организованные жильцами ветхих домов, которые требуют исключить здания из программы капитального ремонта и включить в программу реновации. Это, например, жильцы одного из домов по Старопетровскому проезду. Дома были включены в программу сноса еще при реализации лужковского проекта сноса ветхого жилья, однако в 2014 году исчезли из списков.