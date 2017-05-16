Дамаск: освобождение Аль-Кабуна позволило ВС САР перекинуть силы на другие участки фронта

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Дамаск, 16 мая. Капитуляция боевиков в столичном квартале Аль-Кабун усилило позиции сирийской армии в районе Голанских высот.

Командование Сирийской арабской армии сообщает об окончании противостояния с боевиками в районах Барзех и Аль-Кабун. Это позволило высвободить крупные силы, 42-я бригада 4-й механизированной дивизии «Силы Гиата» переброшены в район Бейт-Джин в непосредственной близости от Голанских высот.

Их соратники из 105-й бригады Республиканской гвардии направлены на юг провинции Дамаск к городу Изар. Отмечается, что военная операция против джихадистов в Бейт-Джине намечена на июнь. Этот город является последним крупным оплотом исламистов на западе провинции.