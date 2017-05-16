Испытания аналога российского двигателя РД-180 завершились неудачей в США

В закладки

Скопировать

Кент, 16 мая. Американская компания Blue Origin провела стендовые испытания двигателя BE-4, предназначенного для замены российского РД-180. Испытания завершились тотальным провалом, сообщается в Twitter компании.

Представитель Blue Origin уточняет, что в ходе испытаний был потерян набор тестового оборудования для топливной системы. В компании обещали, что в будущем снова вернуться к тестированию. Масштаб аварии остается неясным, однако тот факт, что компания вообще поделилась новостью, показателен.

Компанию Blue Origin возглавляет американец Джефф Безос, который считается одним из самых богатых людей в мире. Двигатель BE-4 планируют установить на ракету Vulcan — альтернативу носителя Atlas V, куда обычно устанавливаются российские двигатели РД-180. Два BE-4 на первой ступени носителя Vulcan позволят развить большую тягу, чем один РД-180 первой ступени Atlas V.