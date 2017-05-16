Шнуров ответил нецензурным стихотворением на песню экс-солистки «Ленинграда»

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Санкт-Петербург, 16 мая. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ответил нецензурным стихотворением на своей странице в Instagam на новую песню бывшей вокалистки музыкального коллектива Алисы Вокс «Малыш».

Шнуров в своем репертуаре прокомментировал новую песню Вокс, которая со скандалом покинула «Ленинград»: почти в каждой строчке размещенного стихотворения кроется мат.

«Матчасть? Та часть, что с матерком? Тут каждый школьник с ней знаком», — процитировать можно только начало нового произведения Шнурова.

Лидер «Ленинграда» также назвал между строк творчество Вокс «втюхиванием унылой вялой скуки».

Ранее Вокс опубликовала клип на новую песню «Малыш», в которой раскритиковала школьников, которые выходят на митинги.