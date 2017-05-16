Новости ДНР и ЛНР: Донбасс не запретит «ВКонтакте», кто обстрелял Авдеевку

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Новороссия 16 мая. В ДНР не собираются запрещать российские сайты и социальные сети. Украинская сторона поймана на вранье относительно обстрелов Авдеевки. В ЛНР объяснили, почему сбили киевский беспилотник. ВСУ перебросили в Донбасс новые танки и вагоны с боеприпасами. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в материале Федерального агентства новостей.

Донецк — это не Киев

На Украине запрещают пользоваться российскими социальными сетями, но в ДНР не собираются идти на поводу у Киева. Как заявил министр связи республики Виктор Яценко, угрозы блокировки соцсетей для жителей нет. В Донецке, более того, крутят у виска: Порошенко одним указом лишил Украину 60% трафика и оставил без работы более тысячи человек.

«Президент Украины может запрещать, что пожелает. Жители ДНР могут и дальше свободно пользоваться ресурсами «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»», — добавил Яценко.

Он также обратился на своей странице в соцсетях к «Яндексу» со вполне резонным вопросом: сколько еще компания будет терпеть странное поведение Киева? То с подсказки украинской стороны она переименовывает города и улицы республик, а теперь и вовсе готова мириться с блокировкой социальных сетей. Проснется ли у «Яндекса» совесть?

Кто стрелял под Авдеевкой

В Киеве вообще умеют только две вещи — запрещать и врать. Причем второе на Украине делают даже чаще. На очередном вранье поймали ВСУ в Донецке. Ранее украинские военные уверяли: силы республики обстреляли мирное население Авдеевки 13 мая.

Беда в том, что когда Киев запускает свои фантазии в информационное пространство, он не подкрепляет их фактами. Доходит до смешного: выпущенный со стороны ДНР 122-мм снаряд неожиданно меняет направление на 90 градусов и летит в сторону Авдеевки. Но как у него получается нарушить законы физики и баллистики?

После такого становится понятно, что если какая-то сторона и стреляла в сторону населенного пункта в Донбассе, то только украинская.

Конец киевского беспилотника

В ЛНР зато во всем признаются честно. Так, официальный представитель народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков. Но сбили намеренно, потому что этот аппарат занимался съемкой передвижений автомобилей ОБСЕ.

Оказалось, что был сбит украинский беспилотник коммерческого типа «Фантом». Он отслеживал местность и определял возможные места нападений на международную миссию. Так же, как ранее вел наблюдение в районе села Пришиб, получая данные о расположении ополченцев и маршрутах передвижения автомобилей ОБСЕ. Позже там была взорвана машина наблюдателей.

И это не фантазии командования ЛНР. Уже известно, что ВСУ уничтожили собственную машину УАЗ, с которой велось наблюдение за патрулем СММ ОБСЕ в момент подрыва. Силовики сожгли ее в городе Стаханов. У разведки ЛНР есть видеофайлы момента сожжения — их нашли в сотовом телефоне одного из диверсантов. В нем также нашлись фотографии с геоданными и переписка, где шла речь об уничтожении транспортного средства.

Переброска ВСУ

Разведка ДНР снова заметила подозрительное шевеление в Донбассе: ВСУ перебросили на юго-восток 17 танков и 20 вагонов с боеприпасами. Отсюда и подозрительное снижение активности обстрелов. Киев не терял времени зря, усилив позиции и направив боеприпасы к тяжелому вооружению.

Так, в Авдеевке было зафиксировано прибытие трех танков. Еще четыре были замечены под Горловкой, а целый десяток — между Мариуполем и Волновахой. Кроме того, как рассказали в командовании ДНР, в Славянск прибыл железнодорожный состав с 20 вагонами боеприпасов. Они предназначаются для минометов, артиллерийских орудий и РСЗО.

Эта активность стала очередным звеном в цепи: Киев регулярно усиляет свои позиции в Донбассе с помощью вооружения, которое запрещено минскими соглашениями. Тяжелая артиллерия, минометы, танки и реактивные установки постоянно находятся на своих позициях и ведут обстрелы городов ДНР. Хотя Киев, напротив, должен отвести всю технику от линии соприкосновения в Донбассе.

Как писали «Известия», такая имитация бурной деятельности вряд ли будет смотреться эффективным путем выхода из кризиса. Поэтому Украина пытается достать из рукава «американский козырь».