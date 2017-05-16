Французские геи пожаловались в международный суд на Кадырова

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Париж, 16 мая. Три французские ассоциации ЛГБТ обратились в Международный уголовный суд (МУС) с иском против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, обвинив его в гонении гомосексуалов. По информации издания France Presse, истцами по делу выступили организации Mousse, Stop homophobie и Comite Idaho France.

В начале апреля в СМИ появился материал о якобы массовом задержании представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Тогда пресс-секретарь республики Альви Каримов опроверг эти данные, заявив, что у чеченцев «только одна ориентация», что подтверждает высокая рождаемость в регионе.

После публикации о якобы имевших место похищениях людей в Чечне были организованы проверки прокуратуры и других правоохранительных органов. Сам Кадыров заявил, что руководство Чеченской республики готово помочь в проверке сообщений СМИ о гонениях сексуальных меньшинств. Он также подчеркнул, что подобное «не характерно для чеченского народа».