Жажда наживы: зачем Киев пытается взыскать с «Газпрома» 6,4 млрд долларов

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Государственная исполнительная служба Украины открыла производство о принудительном взыскании с российской газовой кампании «Газпром» штрафа на сумму 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов США) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Об этом заявил представитель интересов Антимонопольного комитета Украины в суде Михаил Новицкий. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о газовом споре Украины и России.

По словам Новицкого, поскольку у «Газпрома» на территории Украины не хватает имущества, чтобы перекрыть сумму штрафа, антимонопольный комитет в настоящий момент «рассматривает возможность взыскания другим путем». Правда, он не уточнил, каким именно.

В свою очередь «Газпром», как ранее передавала Lenta.ru, увеличил сумму требований к «Нафтогазу» на 5 миллиардов долларов. Уточненная сумма составляет 37 миллиардов долларов США.

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в комментарии ФАН отметил, что Киев с «Газпрома» никак не сможет взыскать 6,4 миллиарда долларов. Это очередной политический и рекламный процесс.

«Вообще, такими процессами Украина только ускоряет уход «Газпрома» с Украины, переключение на Северный и Южный потоки в обход этого государства. И это, вообще-то, правильно. Украину с ее нынешним режимом, с ее «свидомостью» нужно лишить всякого российского присутствия. В этом отношении — молодцы тамошние патриоты, которые разгромили «Сбербанк», да и сам Порошенко, который тут указ подписал о запрете «Одноклассников», «ВКонтакте» и «Яндекса» на территории «незалежной». Нашему бизнесу стоит самому проявить эти инициативы. Ну, воюют с нами люди, так зачем им себя навязывать? Без российского газа им тоже будет патриотично и хорошо», — добавил Чаусов.

Политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что заявления о возможности взыскания средств иным путем делаются исключительно на внутреннюю аудиторию. Оно рассчитано на то, чтобы продемонстрировать свою крутость и способность «приструнить» газового монополиста «страны-агрессора», который почему-то продолжает зарабатывать на продажах газа, в том числе с помощью Украины, через территорию которой он этот газ отправляет покупателям.

«И то эта «отмазка» прозвучала лишь потому, что невозможно скрыть простую правду: у «Газпрома» практически нет имущества на Украине, которое можно было бы арестовать. Его просто физически нет, а не потому, что боятся арестовывать. Если бы можно было бы это скрыть или придумать несуществующее имущество и «арестовать» его, так бы и сделали, но это бы быстро раскрылось. Пришлось на ходу лепетать «отмазку» уровня детского сада, но с грозным ленинским лозунгом — мы пойдем иным путем. Никуда они не пойдут, кроме как в известном направлении по известному адресу. У «Газпрома» действительно нет имущества на Украине, кроме, собственно, газа, который проходит через украинскую ГТС. Но это уже не имущество «Газппрома», а имущество европейских потребителей, и попытка его арестовать под видом «газпромовского» приведет к очень плачевным результатам», — пояснил Дмитрий Родионов.

Собственно, к вопросу о том, как объяснить «патриотам», почему Украина позволяет газовому монополисту «страны-агрессора» гнать через ее территорию газ, зарабатывая деньги. «А у Украины есть выбор?» — добавил эксперт.

«Нет, можно гордо отказаться, и тогда уж точно придется идти в уже упомянутом мной направлении уже всей стране. Странно, что они так сопротивляются строительству «Северного потока-2», правда? Непатриотично же! А с голым задом и пустым желудком сидеть — патриотично? С голым задом они, впрочем, не стесняются, даже с гордостью его всей Европе демонстрируют… Впрочем, на эти стенания украинских «недопатриотов», которые требуют, чтобы «агрессор» гнал свой газ именно по их территории, ни на кого в Европе не действуют. Россия уверенно строит «Северный поток-2», «Турецкий поток», и к 2018 году, как и было намечено ранее, освободится от транзитной зависимости от западного бантустана, который по-прежнему будет, сидя у разбитого корыта, искать, чтобы такого арестовать и кормить своих граждан обещаниями найти таки путь, как покарать обнаглевшего монополиста из «страны-агрессора», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Политический обозреватель, эксперт Института стран СНГ Артем Журко, беседуя с ФАН, пояснил: действия Антимонопольного комитета Украины против «Газпрома» лишь имитируют бурную деятельность. Судебные тяжбы длятся вот уже два года, а воз и ныне там. Единственное, что изменяется — сумма штрафа. Так, к штрафу, назначенному в прошлом году «Газпрому» украинскими антимонопольщиками, за год накапало почти 100 миллиардов гривен сверх первоначальной суммы.

«Аппетиты украинской стороны растут, но перспективы реальных взысканий практически равны нулю. После череды неудач в газовых спорах в международном арбитраже Украина пытается прикрыться арбитражем собственным, учитывая то, что, по мнению множества юристов, перспектив в Стокгольмском суде у «Нафтогаза» перед «Газпромом» практически нет. Поэтому включается старая известная тактика затягивания судебных разбирательств посредством забрасывания судов встречными исками. Судя по всему, все в конечном итоге упрется в выяснении приоритета верховенства права — международного или украинского. Этим фактором, скорее всего, и будут прикрываться на Украине», — добавил Артем Журко.

По словам эксперта, сам «Газпром» уже неоднократно заявлял об отсутствии имущества на территории Украины, равно как и о том, что компания вообще не ведет предпринимательской деятельности на этой территории. В этих условиях единственное имущество, которое может конфисковать Украина в счет оплаты долга является собственно сам газ.

«Но в этом случае под удар подставляется сам «Нафтогаз», представители которого уже заявляли, что в случае неудачи в международном суде рискуют оказаться банкротами. Это связано с тем, что «Газпром», согласно контракту, сдает свой газ потребителю на западной границе России, а за сохранность и транспортировку уже купленного газа отвечает украинская сторона. Пойдут ли в украинском Минюсте на такой шаг и будут ли по-своему трактовать положения газового договора, действующего уже много лет? Вряд ли. Скорее всего, далее декларативных угроз дело не зайдет. В любом случае, споры и конфликты в газовой сфере со стороны Украины играют положительно на реализации «Северного потока-2». Не думаю, что на Украине этого не понимают. Но пока есть надежда заполучить хотя бы какую-то выгоду, тактика в арбитраже не изменится. Впрочем, трезвые головы в «Нафтогазе» уже заявляют о том, что готовы пересмотреть цены на транзит в сторону снижения. Не поздновато ли?» — подытожил Артем Журко.

Аналитик Александр Фролов рассказал газете «Известия», что «Нафтогаз» хочет снизить тарифы на транзит российского газа. По мнению Киева, это условие должно сделать украинский коридор более выгодным, чем маршрут, который включает «Северный поток».