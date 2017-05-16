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Новости Сирии
Пальмира: САА перебросила контрпартизанский батальон «Туран» из провинции Хама

Пальмира: САА перебросила контрпартизанский батальон «Туран» из провинции Хама

15:03  16 Мая 2017
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Пальмира: САА перебросила контрпартизанский батальон «Туран» из провинции Хама

Пальмира, 16 мая. Противодиверсионный батальон усилит правительственные войска в районе древнего города.

Бойцы батальона «Туран» обладают огромным опытом противостояния диверсионным вылазкам террористов. Подразделение, называемое также «Спецназом СССР», пользуется уважением среди сирийских военных. В состав батальона входят выходцы из бывших республик Советского Союза, которые имеют серьезный боевой опыт.

Пальмира: САА перебросила контрпартизанский батальон «Туран» из провинции Хама

В районе Пальмиры спецназовцы применили тактику засад и диверсий, часто используемую боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Сирийские источники сообщают, что ПТРК «Турана» уничтожили крупный отряд боевиков «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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