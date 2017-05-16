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Происшествия
Половину разрушенного взрывом дома в Волгограде не будут расселять

Половину разрушенного взрывом дома в Волгограде не будут расселять

15:15  16 Мая 2017
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Половину разрушенного взрывом дома в Волгограде не будут расселять

Волгоград, 16 мая. Половина жилого дома в Волгограде, у которого обрушился подъезд из-за взрыва бытового газа, будет расселена. Однако жильцы второй части здания останутся жить в здании.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, дом стоит буквой Г. Его боковая часть будет полностью расселена, угрозы для жильцов другой половины здания нет.

Напомним, обрушение подъезда четырехэтажного жилого дома в Волгограде произошло днем во вторник. Причиной взрыва стала утечка газа на наружном газопроводе.

Катерина Михайлиди
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