ОБСЕ признала успешными минские переговоры по обмену пленными в Донбассе

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Минск, 16 мая. Процесс согласования списка для обмена военнопленными Украины, ДНР и ЛНР сдвинулся с мертвой точки. Об этом заявил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания контактной группы в Минске.

По его словам, представители ДНР и ЛНР настаивают на обмене пленными по формуле «всех на всех», в рамках которого республики планируют вернуть более 600 ополченцев. При этом уточнение списка пленных в Донбассе, которые отказались участвовать в обмене, еще не завершено,

Кроме того, участники переговоров в Минске отмечают, что диалог об обмене пленными осложняется нарушениями режима прекращения огня в Донбассе. По данным Минобороны ДНР, только за минувшие сутки украинские силовики почти 30 раз обстреляли территорию республики. При этом ВСУ продолжают применять вооружение, использование которого запрещено минскими соглашениями.