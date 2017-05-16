Виновники утечки газа в доме в Волгограде до взрыва сбежали с места ЧП

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Волгоград, 16 мая. Утечка газа, приведшая к взрыву в жилом доме в Волгограде, произошла из-за несанкционированных работ на газопроводе.

Неустановленные люди проводили несанкционированные работы на газопроводе близ жилого дома в Волгограде. Из-за действий этих лиц произошла утечка газа. До приезда настоящих газовиков эти люди успели сбежать.

Как сообщили ФАН, в настоящий момент МВД и СКР пытаются установить личности этих людей.

Напомним, сегодня взрыв газа произошел в жилом доме в Волгограде. Его жертвами стали четыре человека.