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Происшествия
Виновники утечки газа в доме в Волгограде до взрыва сбежали с места ЧП

Виновники утечки газа в доме в Волгограде до взрыва сбежали с места ЧП

15:03  16 Мая 2017
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Виновники утечки газа в доме в Волгограде до взрыва сбежали с места ЧП

Волгоград, 16 мая. Утечка газа, приведшая к взрыву в жилом доме в Волгограде, произошла из-за несанкционированных работ на газопроводе. 

Неустановленные люди проводили несанкционированные работы на газопроводе близ жилого дома в Волгограде. Из-за действий этих лиц произошла утечка газа. До приезда настоящих газовиков эти люди успели сбежать. 

Как сообщили ФАН, в настоящий момент МВД и СКР пытаются установить личности этих людей. 

Напомним, сегодня взрыв газа произошел в жилом доме в Волгограде. Его жертвами стали четыре человека. 

#волгоград
Алексей Громов
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