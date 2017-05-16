Сирия сегодня: МИД САР опровергает обвинения США, Турция сорвала планы ИГИЛ

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Сирия, 16 мая. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов встречается со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в МИД Сирии отвергли обвинения США в создании в тюрьме Сейдная крематория, Турция разработала план по спасению российских военных кораблей от ИГИЛ*. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Спецоперации САА в Хомсе

По данным военного источника, в ходе спецоперации Сирийской арабской армии (САА) по искоренению боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) с территории на востоке провинции Хомс правительственные войска вернули контроль над стратегически важными возвышенностями, сообщает сирийское информагентство SANA.

При взаимодействии с союзными силами военные армии Башара Асада теперь полностью контролируют возвышенности в районе Ат-Тафха, расположенного к западу от 4-й нефтеперекачивающей станции. В результате боестолкновений солдаты САА нейтрализовали и ранили множество радикалов, а также уничтожили их военную технику и боеприпасы. Издание отмечает, что взятые стратегические объекты «станут платформой для новых наступлений» сирийский военных.

Встреча Гатилова с де Мистурой

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Геннадий Гатилов заявил, что сегодня у него в планах встреча со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Он также добавил, что в среду, 17 мая, возможна его встреча с делегацией ВКП сирийской оппозиции. Гатилов подчеркнул, что встреча с представителем ООН по Сирии — это то, ради чего он прилетел в Женеву.

Ранее сообщалось, что в Женеву прибыла сирийская делегации во главе с постоянным представителем республики при ООН Башаром Аль-Джафари. В рамках шестого раунда межсирийских переговоров в центральной резиденции ООН Аль-Джафари уже встретился со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Несмотря на то, что все стороны заявили о готовности к диалогу, некоторые из членов сирийской делегации обвинили ООН в ангажированности. Как пишут «Известия», член правительственной делегации Мухаммед Хейр аль-Аккам выразил мнение, что у участвующих в переговорах сторон совершенно разные подходы к политическим аспектам урегулирования в Сирии, а ситуация многократно «осложняется внешним вмешательством в политический процесс и ангажированностью ООН».

МИД САР о крематории в сирийской тюрьме

В министерстве иностранных дел Сирийской Арабской Республики заявили, что обвинения администрации президента Соединенных Штатов в адрес правительства республики в том, что на территории тюрьмы Сейдная якобы установлен крематорий, не соответствуют действительности. В сирийском МИД подчеркнули, что американские претензии в применении Сирией «бочковых» бомб и отравляющих веществ устарели и надоели. Кроме того, эти претензии и обвинения не соответствуют действительности и ничем не обоснованы.

Планы ИГ по атаке российских военных кораблей

СМИ раскрыли планы ИГИЛ по атаке кораблей российских ВМФ, проходящих через пролив Босфор. Как сообщает «Лента.ру», власти Стамбула приняли все необходимые меры предосторожности в связи с возможными нападениями на российские военные корабли. Уточняется, что были определены около 150 районов, из которых экстремисты могли бы нанесли по судам ракетные удары. В первую очередь, это территории акватории, где корабли проходят в непосредственной близости от берега. На данный момент в этих местах уже созданы блокпосты. Отмечается, что для российских кораблей выделили полицейский вертолет и два штурмовых катера.

* Организация запрещена на территории РФ.