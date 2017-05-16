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Сирия, 16 мая. По данным Damascus Now, под контролем ИГ** остается всего 2% от всей западной части Мосула. Отряды SDF**** выбили террористов из двух поселков в северных окрестностях Ракки. Армия САР обезвредила десятки боевиков ИГ в ходе столкновений к востоку и к северо-западу от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела ответный обстрел позиций «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте; оказалась под ударами ССА** к западу от Алеппо; ранила и уничтожила несколько десятков террористов ИГ, ликвидировала их тяжелую технику в районе Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над двумя поселениями к северу от Ракки; контролирует теперь лишь 2% Западного Мосула.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): потеряла высокопоставленного командира, погибшего в результате взрыва заложенного боевиками «Джейш Аль-Ислам» СВУ.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по укрепрайонам ИГИЛ в городе Абу Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Курды: не прекращают столкновений с отрядами ССА в окрестностях города Джараблус на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

Оппозиционный источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) сообщает, что отряды проправительственных иранских ополчений предприняли попытку атаки позиций исламистской группировки «Джейш Аль-Ислам» вблизи населенного пункта Бейт Наима в Восточной Гуте. Ополченцы действовали под прикрытием ракетных ударов. Тем не менее о результатах наступления не сообщается. Северо-восточные предместья Дамаска входят в одну из зон безопасности, однако, несмотря на это, незаконные группировки продолжают междоусобную борьбу, в результате чего зачастую страдает местное население. Так, сегодня утром в этом регионе отмечались стычки между отрядами «Джейш Аль-Ислам» и «Джебхат Фатх аш-Шам».

Кроме того, боевики «Джейш Аль-Ислам» провели серию минометных обстрелов города Аль-Мухаммадия, также находящегося на территории Восточной Гуты. Об этом сообщило агентство Damascus Now. Отмечается, что взрывы снарядов фиксировались в мирных районах населенного пункта, однако данные о возможных жертвах среди гражданского населения в настоящий момент формируются.

Другой источник, подконтрольный боевикам оппозиции, тем не менее, заявляет в сообщении на странице в Twitter (@wafanews82), что сирийские военные нанесли восемь ракетных ударов по укрепрайонам исламистов недалеко от Аль-Мухаммадии. Однако военнослужащие, сообщает правительственный источник, вели огонь в ответ на провокационные действия боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам».

Провинция Алеппо

В южных окрестностях города Джараблус, расположенного на севере провинции, до сих пор не прекращаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF), передает Baladi News. Основные военные действия переместились в район поселения Аль-Саджур. Поддерживаемые Анкарой боевики-оппозиционеры намерены занять территории на севере республики у границы с Турцией. Ранее сообщалось о потерях в живой силе в рядах SDF и YPG в результате неудачной попытки контратаки позиций ССА.

К юго-западу от административного центра провинции на участке трассы Алеппо – Дамаск взорвался личный автомобиль одного из высокопоставленных командиров террористического объединения «Тахрир аш-Шам» Абу Саида Аль-Фаранси. По информации Damascus Now, находившийся за рулем боевик погиб на месте. Выяснилось, что в транспортном средстве было установлено самодельное взрывное устройства. Предполагается, что к этому причастны боевики «Джейш Аль-Ислам», с которыми «Джебхат ан-Нусра» и ее союзники ведут бои в Восточной Гуте.

Связанный с командованием Сирийской свободной армии (ССА) источник передает сведения об обстрелах отрядами боевиков укрепрайонов армии САР вблизи населенного пункта Аль-Захра в западных предместьях Алеппо. По данным источника, была разрушена часть оборонительных позиций САА. Информации о возможных потерях правительственных сил не приводится.

Провинция Хомс

Сирийские военные нанесли серьезный урон в численном составе и военной технике отрядам «Исламского государства»* в ходе ожесточенных столкновений сразу на нескольких направлениях от Пальмиры. Бои разворачивались недалеко от перекрестка Аль-Талила к востоку от древнего города, а также в районе горной местности Аль-Тафха на северо-западе. Согласно информации правительственного источника, военнослужащие САА нейтрализовали несколько десятков террористов ИГ, ликвидировали бронетехнику и оснащенные пулеметами автомашины боевиков. После полного освобождения Пальмиры 2 марта этого года правительственные войска активизировали работу сразу на нескольких направлениях в этом районе. Подразделения армии САР также вели наступления к югу от города вдоль дороги на Дамаск.

Как сообщает Damascus Now, 428 человек, которые отказались от эвакуации в Идлиб, оставшись в районе Аль-Ваер города Хомс, смогли урегулировать свой правовой статус. Этот район долгое время остался последним оплотом исламистов на территории административного центра. Часть отрядов незаконных группировок в начале весны добровольно покинули свои позиции в соответствии с договоренностью с командованием САА. Оставшиеся в Хомсе террористы в данный момент также готовятся к эвакуации.

Провинция Дейр эз-Зор

Авиация международной коалиции провела бомбардировку опорных пунктов «Исламского государства» в районе Аль-Хаджана города Абу Кемаль, передает подконтрольный ССА источник. Сведений о результатах боевого вылета на настоящий момент не поступало.

Страны западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, поддерживают наступление боевиков «свободной армии», которые намерены захватить территорию провинции, почти целиком занимаемой ИГ. Отряды ССА готовятся наступать со стороны Сирийской пустыни. Важно отметить, что под контролем оппозиционных сил в случае захвата Дейр эз-Зора окажутся крупные нефтяные и газовые поля и район катарского трубопровода. Таким образом, Башар Асад рискует уступить «свободной армии» ключевые позиции. Военные эксперты убеждены, что это может стоить ему победы в войне.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия и курдские отряды YPG при поддержке ВВС западной коалиции продолжают развивать преимущество в боях с террористами ИГИЛ в северных предместьях Ракки в рамках операции «Гнев Евфрата». В результате недавних атак силы антитеррористической кампании зачистили от боевиков деревни Абу Кейр и Аль-Джейф, передает курдский источник в Twitter (@Raqqa_Campaign).

Бойцы SDF и YPG вновь активизировали действия к северу от главного оплота «исламского халифата» в рамках четвертого этапа военной кампании под командованием Пентагона. На данный момент курды действуют всего в нескольких километрах от северной окраины города, рассчитывая уже в скором времени перейти непосредственно к штурму Ракки.

Ирак

За все время проведения широкомасштабной операции против оккупации «Исламского государства» в Ираке в сумме было ликвидировано 16 467 боевиков террористического формирования. Причем почти 90% из них были уничтожены в ходе штурма Мосула. Эти данные предоставило командование правительственной армии Ирака, передает телеканал Al Sumaria. Кроме того, согласно этим сведениям, были уничтожены 11 штабов ИГИЛ и обезврежены 6 661 взрывное устройство.

Тем временем город Мосул, ранее являвшийся главным форпостом террористов в стране, освобожден уже на 98%, сообщает Damascus Now. Иракские военные при поддержке ВВС международной коалиции продолжают противостояние с остатками отрядов ИГ в северо-восточных кварталах западной части города. Важно отметить, тем не менее, что за время штурма Мосула в ходе боевых действий были ранены и убиты тысячи гражданских лиц.

* Организация запрещена на территории РФ.